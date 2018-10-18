Новости версия для печати Тургенев. Live. Часть 3 Его произведениями – зачитывались, его герои – будоражили умы. Тургенев ломает стереотипы. Так, как Тургенев, крепостных крестьян не изображал никто. Оказалось, что крепостные – не вещь, а живые люди - с эмоциями, чувствами.



«Знал всех великих людей своего века, прочитал все, что только в силах прочитать человек, говорил на европейских языках также свободно, как на своем родном» - так о Тургеневе отзывался французский новеллист Ги Де Мопассан, который, кстати, называл себя учеником классика. Живя за границей, Иван Сергеевич первым из русских писателей получил признание как «великий романист». И сегодня мы ближе познакомимся с творчеством прославленного земляка.

Алла Бельская, профессор кафедры Истории русской литературы XI – XIX веков ОГУ им. И.С.Тургенева: «Почти все сороковые годы были годами творческих поисков. Тургенев пробовал себя в разных жанрах поэзии, прозы, драматургии, но уже к половине сороковых годов приобрел известность в писательских кругах как автор поэм «Параша», «Поп», «Разговор», «Андрей», «Помещик». Постепенно в литературной деятельности Тургенева определяется главное направление - проза. Иван Сергеевич пишет первые повести «Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретёр». Ну, а чуть позже в свет выходит сборник рассказов «Записки охотника». Это сборник рассказов о жизни народа в эпоху крепостного права. Перед лицом неправедного закона крестьянин не человек, он вещь, чья-то собственность. Тургенев ломает этот стереотип, он показывает нравственную чистоту, мудрость, величие русского народа и трагизм его рабства. Таким крепостного крестьянина в русской литературе до Тургенева никто не изображал.



За литературными успехами писателя с интересом наблюдал Николай Гоголь. «У вас есть талант, обращайтесь с ним бережно. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее», - завещал он Тургеневу. Опираясь на опыт предшественников, писатель ищет особый путь в творчестве. Иван Сергеевич переходит к большим эпическим формам. Он пишет свой первый роман «Рудин».

Алла Бельская, профессор кафедры Истории русской литературы XI – XIX веков ОГУ им. И.С.Тургенева: «Главный герой романа во многом автобиографичен. Это человек тургеневского поколения, который получил блестящее философское образование за границей. Рудин владеет едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия, но лишен натуры, крови, погружен в себя, не знает России, испытывает страх перед любовью». Имя Рудина в скором времени стало нарицательным, как имена Онегина, Печорина, Чацкого. По стопам Пушкина и Лермонтова Тургенев продолжает тему «лишнего человека». Но почти все главные произведения писателя еще впереди. В 1859 году в журнале «Современник» публикуется роман «Дворянское гнездо», кстати, его можно назвать самым орловским.

Алла Бельская, профессор кафедры Истории русской литературы XI – XIX веков ОГУ им. И.С.Тургенева: «Действие в нем происходит в губернском городе О. Но прежде всего «Дворянское гнездо» это роман о любви. Главные герои – Лиза Калитина и Федор Лаврецкий переживают сильное, глубокое чувство, надежду на счастье, отчаянье от сознания его невозможности». Роман сразу стал популярным. «Дворянским гнездом» зачитывалась вся просвещенная публика. Успех произведения признавал даже сам Тургенев. В Орле даже сохранился дом, в котором жила главная героиня Лиза Калитина, но сейчас это историческое здание нуждается в реконструкции.





Всеволод Трифонов

18 октября 2018 года







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