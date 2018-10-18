Новости версия для печати В Ливнах школьница умерла, предположительно, от отравления неизвестным веществом Сегодня в Ливны вблизи дома, расположенного в частном секторе, обнаружено тело 12-летней девочки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Предварительно установлено, что 18 октября 2018 года школьница после уроков проводила время в компании сверстников во дворах частного сектора, в какой-то момент девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали ее смерть, предположительно, наступившую от отравления неизвестным веществом.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Кроме того, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чью компетенцию входит проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, которые подлежат постановке на профилактический учет, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

18 октября 2018 года







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