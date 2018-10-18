Новости версия для печати В Орле завершился региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» на сегодняшний день это один из престижных конкурсов во всем мире.



Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями проходил в Орле уже в третий раз. Участие в нем принимают студенты и даже школьники.



В течение двух дней молодые мастера соревновались на учебных площадках города. А для участников старшей категории чемпионат стал возможностью не только заявить о себе, но и трудоустроится.



73 участника боролись за звание лучшего в 13-ти компетенциях, среди них были те, соревнования в которых проводились впервые. Например, «Разработчик дополненной виртуальной реальности».

Мария Лозина, главный эксперт компетенции «Разработчик дополненной виртуальной реальности»: «Эта компетенция проводится у нас в первый раз, и я считаю, что все прошло очень замечательно. Участники буквально за месяц подготовились к конкурсу и достойно представили эту компетенцию. Оценивали представители из Москвы, и они остались довольны нашим конкурсом». Оценку знаний и умений конкурсантов осуществляли 59 экспертов. Это представители ведущих вузов Орла, предприниматели известных компаний, столичные специалисты. Ну, а победители в ноябре поедут в Москву представлять нашу область уже в финале национального чемпионата «Абилимпикс».





Оксана Гранн

18 октября 2018 года







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