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В Орле завершился региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями

«Абилимпикс» на сегодняшний день это один из престижных конкурсов во всем мире.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями проходил в Орле уже в третий раз. Участие в нем принимают студенты и даже школьники.

В течение двух дней молодые мастера соревновались на учебных площадках города. А для участников старшей категории чемпионат стал возможностью не только заявить о себе, но и трудоустроится.

73 участника боролись за звание лучшего в 13-ти компетенциях, среди них были те, соревнования в которых проводились впервые. Например, «Разработчик дополненной виртуальной реальности».
Мария Лозина, главный эксперт компетенции «Разработчик дополненной виртуальной реальности»: «Эта компетенция проводится у нас в первый раз, и я считаю, что все прошло очень замечательно. Участники буквально за месяц подготовились к конкурсу и достойно представили эту компетенцию. Оценивали представители из Москвы, и они остались довольны нашим конкурсом».
Оценку знаний и умений конкурсантов осуществляли 59 экспертов. Это представители ведущих вузов Орла, предприниматели известных компаний, столичные специалисты. Ну, а победители в ноябре поедут в Москву представлять нашу область уже в финале национального чемпионата «Абилимпикс».


Оксана Гранн
18 октября 2018 года

 


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