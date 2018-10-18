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Орел вернулся к театральной драме

Власти не могут взыскать средства с подрядчиков, ремонтировавших академический театр имени Тургенева и «Свободное пространство». Один обанкротился, другого безуспешно ищут судебные приставы. Сами учреждения культуры вынуждены работать в условиях несоответствующих должным требованиям. Выход из кризисной ситуации искали члены комитета по культуре при Областном Совете народных депутатов.

Протекающая кровля, голая вентиляция, кусками отваливающаяся штукатурка – это лишь малая часть недоделок после капитального ремонта государственного академического театра имени Тургенева. Забракованные работы оцениваются в 7,5 миллионов рублей. Однако, есть подозрения, что нанесённый ущерб предполагает гораздо большую сумму.
Олег Кошелев, зампред орловского Облсовета: «Там не просто недоработки, там фактически отсутствует оборудование, которое по документам поставлено».
Владимир Слизовский, зам. начальника КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик»: «По оборудованию это только дополнительное финансирование. А так - откуда возьмёшь, там действительно большие деньги».
Почему новое оборудование не доехало до театра – сейчас разбираются правоохранительные органы. Уголовное дело было заведено практически сразу после сдачи объекта в эксплуатацию. Правда, предъявить претензии к тем, кто его принимал, уже не удастся – специалист «Госзаказчика» уволен, а куратор проекта скончался. Только в этом процессе участвовала целая коллегия, но брать вину на себя никто не хочет.
Сергей Семиделихин, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области : «Я не отвечаю, я не разбираюсь в отоплении и освещении. Я отвечаю за историко-культурную часть. Когда мне приносят заключение госорганов, что там всё работает, почему я не должен этому доверять?».
Брат по несчастью – театр «Свободное пространство» - в чуть лучшем положении. Подрядчик, ремонтировавший здание, ещё не обанкротился. Однако и с него взыскать за брак и недоделки приставы не могут. Более подробно вопрос будет рассмотрен уже на следующей сессии Областного Совета народных депутатов, там и будут приниматься окончательные решения – кто виноват и что делать дальше.


Антон Киселёв
18 октября 2018 года

 


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