Новости версия для печати Власти Орла просят жителей не складировать сельскохозяйственный и строительный мусор на контейнерных площадках Как пояснил Александр Муромский, вывозить такой мусор жители должны за свой счет.



Вопрос санитарного содержания улично-дорожной сети и вывоза мусора из частного сектора обсудили на рабочем совещании в мэрии 16 октября.



В качестве примера была приведена площадка по ул. Пушкина, где жители систематически складировали сельскохозяйственные отходы (ботву) и строительный мусор рядом с контейнерами, а не в них. При этом, пояснил глава администрации Орла Александр Муромский, уборка таких видов отходов не прописана в контрактах на вывоз мусора.



Как сообщает сайт орловской мэрии, глава администрации Орла поручил своим заместителям по территориальным управлениям усилить работу с председателями уличных комитетов и разъяснить жителям частного сектора, что для вывоза отходов с огорода и строительного мусора, оставшегося от ремонта, нужно нанимать машину и за свои средства вывозить на полигон.



«Ни одна норма накопления отходов не учитывает то, что мы сегодня видим на ул. Пушкина, и ни один перевозчик не в состоянии это вывезти в рамках заключенных контрактов. Поясняйте жителям, что можно выбрасывать в мусорные контейнеры, а что нет», - подытожил Александр Муромский.





Орловское Информбюро

19 октября 2018 года







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