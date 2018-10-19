Новости версия для печати 20 октября в Орле состоится общегородской субботник Приглашаются все желающие.



Планируется, что в традиционной экологической акции примут участие порядка 40 тысяч орловцев: 1330 трудовых и 103 образовательных коллективов, более 12 тысяч учащихся.



Субботник начнется в 9 часов.



Как сообщает сайт орловской мэрии, в Заводском районе основными местами для уборки станут пер. Маслозаводской, территория около АГЗС на набережной р. Ока (левый берег), Автовокзальная площадь, территория около дома № 235 по ул. Комсомольской, площадка перед городским Домом культуры (ул. Комсомольская, 261а), детская площадка по адресу ул. Комсомольская, 206 (в районе автовокзала).



Жителей Железнодорожного района приглашают присоединиться к уборке ул. Электровозной и Старо-Московского шоссе, переулка Речного (в районе школы № 27), остановки напротив дома № 5 по ул. Паровозной.



В Северном районе уборка пройдет на ул. Рощинская, д. 31, остановка «Поликлиника», в сквере Орловских партизан, скульптуре «Металлург», в районе остановки «Троллейбусное депо», около магазина «Магнит».



В Советском районе уборка пройдет на участках возле территорий около памятника Л.Н. Гуртьеву, памятника И.А. Бунину, стелы Воинской славы, памятника А.В. Горбатову, ТЦ «Европа», возле дома № 2 по ул. Генерала Жадова.





Орловское Информбюро

19 октября 2018 года







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