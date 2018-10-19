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В Орловском юридическом институте проходит V международная научно-практическая конференция

Юристы со всей страны съехались в Орел, чтобы обсудить сложные аспекты уголовно-процессуального права.

Для любого правоприменителя уголовный процесс содержит множество «подводных камней». Допрос несовершеннолетнего свидетеля, использование полиграфа, согласительные процедуры в суде. Ответы на все сложные вопросы есть у участников конференции. Единственное, что для них по-настоящему трудно, так это уложиться в регламент.
 
Но начать работу конференции пришлось отнюдь не с юридических казусов или новелл в УПК. Участники конференции почтили память погибших в керченском политехническом техникуме. Трагедия, в которой погиб 21 человек, произошла 17 октября.
 
Вопросы, ради которых ученые-юристы собрались в Орле, обывателю, вероятно, показались бы скучными и абстрактными. Ровно до той поры, пока он сам не оказался бы участником уголовного процесса в качестве свидетеля, потерпевшего либо подозреваемого. С докладами в Орел приехали мэтры российской юридической науки.
 
Уголовное право, как живой организм, должно меняться и трансформироваться. Но приводить закон в соответствие с понятиями справедливости удается именно стараниями ученых-правоведов.
Сергей Синенко, начальник ОрЮИ им. В.В. Лукьянова: «Ученые, анализируя правоприменение норм, указанных в уголовно-процессуальном кодексе, смотрят, как эти нормы работают и какие недостатки там могут возникать – возмещение вреда, привлечение к ответственности, применение мер пресечения и так далее. Это достаточно длительный путь, чтобы повлиять на изменения в законодательстве, но эта схема существует».
География научного представительства конференции - от Хабаровска до Калининграда. Из бывших союзных республик традиционно участвует Казахстан. Десятки докладов будут озвучены в рамках двух секций. Невзирая на масштаб исследуемой проблемы, каждому из участников придется уложиться в 15 минут.





Иван Суверин
19 октября 2018 года

 


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