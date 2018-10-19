Новости версия для печати В это воскресенье работники дорожной отрасли будут отмечать профессиональный праздник Те, кто строит и проектирует транспортные артерии в Орловской области, накануне принимали поздравления.



В отрасли дорожного хозяйства на Орловщине трудятся около трёх тысяч человек. От их работы зависит качество жизни орловцев, подчеркнули на торжественном приёме. Профессиональный праздник – это время подводить итоги и строить планы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отрадно, что в этом году нам удалось на 20% увеличить объем финансирования средств дорожного фонда. В этом году общий объем дорожного фонда составил 4.6 млрд. рублей. На следующий год мы не будем снижать темпы привлечения денежных средств». В 2018 году только в областном центре на ремонт встали 32 участка дорог. По области эта цифра больше. Асфальтовое покрытие пришло туда, где до этого была «грунтовка». И почти 98% работ, которые были запланированы на этот год, уже завершаются. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «На сегодняшний день увеличилась протяженность, улучшилось качество работы и в дворовых территориях, и в межквартальных проездах, и региональных дорог. И то, что сегодня мы слышим слова благодарности жителей, они адресованы, прежде всего, дорожным строителям». Работникам дорожного хозяйства адресованы и заслуженные награды от руководства региона. А подарком стал концерт творческих коллективов и солистов Орла.





Надежда Невматулина

19 октября 2018 года







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