Новости версия для печати Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Живи, лес!» Завтра в Урицком районе будет высажено 3 тысячи саженцев дуба. Совсем недавно 70 молодых красных дубов украсили сквер комсомольцев в Орле. Всего же в ходе проведения акции этой осенью высажено уже 50 тысяч деревьев. Для посадки использовались сеянцы сосны, дуба красного, саженцы ели, каштана, рябины и липы.





Татьяна Напольских

19 октября 2018 года







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