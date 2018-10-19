Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Ремонт с элементами фарса - в двух актах. Власти решают, как взыскать деньги с нерадивых подрядчиков? - Вековые помощники в решение экологических проблем. Завтра в Урицком районе высадят три тысячи молодых дубов. - Реальные призы за виртуальную реальность. Турнир «Абилимпикс» в этом году расширил список профессий. - Тургенев – взгляд из-за решетки. Заключенные представили свои работы, посвященные 200-летию писателя.

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Вести-Орёл

19 октября 2018 года







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