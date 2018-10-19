Новости версия для печати Сегодня свой вековой юбилей отмечает система дополнительного образования Именно сто лет назад были введены первые кружки «по интересам», в которых школьники после учебы могли с пользой провести время.



В областном Дворце Пионеров к торжеству приурочили открытие выставки работ ребят, которые занимаются здесь. Тут же можно было принять участие в мастер-классах по плетению лентами, изготовлению искусственных цветов и кукол-оберегов, лепки из глины или научиться рисовать песком.

Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «В каждом кружке, в каждой секции - удивительные педагоги, удивительные учителя. Школу посещать нужно обязательно, а вот в систему образования ребятишки бегут по велению души и сердца, потому что там интересно». Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Прошло сто лет, колоссальный пройден путь, и за это время от одного учреждения дополнительного образования возникли тысячи по всей нашей стране. Сегодня в Орловской области не просто сохранена, а приумножена структура дополнительного образования - 68 учреждений, почти 700 педагогов дополнительного образования, которые передают все самое лучшее и доброе детям». Сейчас в Орле в кружках и секциях занимаются 38,5 тысяч школьников.





Анна Вайсергисер

19 октября 2018 года







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