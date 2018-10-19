Видео версия для печати В Орле проходит Чемпионат Европы по каратэ под эгидой International karate Union(IKU) В течение трех дней сильнейшие представители 17 стран мира будут бороться за лидерство.



На три дня Орел станет центром, где сильнейшие спортсмены продемонстрируют свое мастерство. Сегодня в рамках Европейских детских игр состязались юные спортсмены. А уже завтра состоится торжественное открытие, и свое мастерство будут показывать юниоры и кадеты. Поединки взрослых и закрытие запланированы на воскресенье.

Сергей Кошелев, организатор соревнований, председатель Президиума Союза карате-до России: «Год назад мы подготовили серьезную презентацию, рассказали об истории и культуре нашего города, и представили ее на конгрессе IKU. Там было принято решение о проведении Чемпионата Европы в Орле».









Юлия Опанасюк

19 октября 2018 года







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