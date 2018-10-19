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пятница
19.10.2018
17:51:10
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В Орле проходит Чемпионат Европы по каратэ под эгидой International karate Union(IKU)В течение трех дней сильнейшие представители 17 стран мира будут бороться за лидерство.
На три дня Орел станет центром, где сильнейшие спортсмены продемонстрируют свое мастерство. Сегодня в рамках Европейских детских игр состязались юные спортсмены. А уже завтра состоится торжественное открытие, и свое мастерство будут показывать юниоры и кадеты. Поединки взрослых и закрытие запланированы на воскресенье.
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