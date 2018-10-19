Новости версия для печати Орловский Облсовет продолжает работу над актуализацией законов о местном самоуправлении Какую сумму из регионального бюджета нужно отчислять муниципалитетам? Какую – «заложить» на ближайшие три года? Эти вопросы обсудили на заседании «профильного» комитета Облсовета.



Как было отмечено, сегодня одной из ключевых проблем является закредитованность муниципалитетов. По мнению депутатов, в бюджете необходимо четко прописать механизм помощи выхода из «долговой ямы».

Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту орловского Облсовета: «Сейчас идет формирование структуры областной администрации. Допустим, ответить на вопрос, сколько денег на какие органы исполнительной власти будет потрачено, наверное, сейчас очень сложно. Поэтому, исполнительная власть запаздывает в этом вопросе. Государственные программы, которых несколько десятков, тоже некоторые недоработаны, там тоже есть вопросы, потому что предполагается финансовое участие муниципальных образований в этих программах».





Оксана Гранн

19 октября 2018 года







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