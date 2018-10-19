Видео версия для печати В Орле проходит финал межрегионального конкурса «Тургеневская девушка» Конкурс стартовал еще в апреле. Девушки из разных городов Центральной России готовили несколько конкурсных заданий для того, чтобы достойно представить образ, описанный Тургеневым в доброй половине своих произведений.



В фойе театра «Русский стиль» сегодня настоящее Дворянское собрание. Мужчины во фраках и мундирах, дамы в кринолинах. Волнуются и участницы и группы поддержки. В первый конкурсный день девушки должны представить театрализованный отрывок из произведений Тургенева.



Сегодняшние тургеневские девушки очень разные. И по-разному представляют себе это образ. Например, Екатерина Белоножко, которая предстала перед жюри в роли Одинцовой из «Отцов и детей», в обычной жизни чаще носит военную форму, она третьекурсница Академии ФСО.

Екатерина Белоножко, участница конкурса «Тургеневская девушка»: «Тургенев описывал девушек с серьезным, но в то же время и нежным характером. Я – курсант академии ФСО, я думаю, что у меня сильный характер, но в то же время я могу оставаться и нежной девушкой. И стало интересно принять участие в этом конкурсе». Носить бальное платье, уметь танцевать - не главные достоинства тургеневской девушки, хотя даже тургеневеды до сих пор не определились с точным описанием этого образа. Но жюри отмечает, что с каждым годом участницы становятся все лучше.

Людмила Балыкова, член жюри конкурса «Тургеневская девушка»: «Я была у истоков этого конкурса, и была в жюри первых конкурсов. Могу сказать, что продвижение налицо. Более утонченно, более глубоко, более прочувствованно». Жюри оценивает артистизм, попадание в образ, а девушки - все как одна - мечтают о тонких и сильных отношениях. Впереди еще несколько туров, в том числе и на знание иностранных языков.



Сегодня участницы конкурса предстали в образах Аси, Лизы Калитиной, Одинцовой и других героинь тургеневских произведений, которые даже спустя 150 лет отчего-то так волнуют сердца современных девушек.



Завершится конкурс 20 октября и тогда станет известно имя «Тургеневской девушки».









Эва Стасюлевич

19 октября 2018 года







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