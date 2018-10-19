Новости версия для печати Орловский медицинский колледж отметил 120-летие От губернской школы до базового медицинского колледжа - путь длиною в 120 лет. За это время клятву Гиппократа произнесли десятки тысяч выпускников. Сегодня медсестры, фармацевты, акушеры и лаборанты отметили юбилей родной альма-матер.

Наш корреспондент встретилась с медсестрой, которая вот уже 43 года остается верна клятве Гиппократа, которую давала в Орловском медучилище.



За спиной каждого великого врача стоит не менее великая медсестра. Вот и Тамара Алексеевна Сиротина называет себя «бойцом невидимого фронта». Уже 43 года она каждый день приходит на работу в областную больницу. Её зона ответственности – операционная. Все должно быть стерильно и на своих местах. Обязательные качества медсестры - честолюбие и честность - привили еще во время учебы в орловском медучилище.

Тамара Сиротина, операционная медсестра областной клинической больницы: «Я не пожалела, что поступила, училась, много лет работаю. Я люблю свою работу. Всегда хочется помочь людям». Ровно сто двадцать лет назад открылась в Орле фельдшерская школа, изначально в ней было 33 ученика и 3 класса. Не переставали там ковать кадры и в годы революции, и в годы Великой Отечественной войны. За все время существования клятву Гиппократа произнесли более 30 тысяч человек.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «120 лет это целая эпоха, эпоха людей, которые не только просто лечили наших жителей, но и спасали жизни наших солдат, которые освобождали нашу Орловщину, нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков». Ежегодно из Орловского базового медицинского колледжа выходят около полторы тысячи выпускников. На сегодняшний день обучение ведется по пяти специальностям: сестринское, лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика и фармация.

Виктор Орлов, директор Орловского базового медицинского колледжа: «Все выпускники нашего колледжа – это работники среднего звена не только Орловской области, не только всей России, наши выпускники работают и в дальнем и в ближнем зарубежье». Владимир Круглый, член Совета Федераций ФС РФ от Орловской области: «Именно здесь делается будущее, завтрашний день нашего здравоохранения. От того, как ими будут выпускники, насколько они будут квалифицированы, насколько они будут ответственными, насколько они будут обладать чувством сострадания пациенту, такой и будет завтрашняя медицина». Больше чем за век сменилось несколько поколений преподавателей, но по-прежнему помощь людям остается главной задачей каждого выпускника.





Анна Вайсергисер

19 октября 2018 года







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