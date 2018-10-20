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В Орле прошел вечер тротуарной астрономии

Увлеченные астрономией организаторы подарили орловцам возможность прикоснуться к тайнам и красоте бескрайнего космоса и взглянуть на далекие заезды и планеты с помощью высококачественных телескопов. И все это абсолютно бесплатно.

Орловцы, узнавшие о вечере из соцсетей, собрались к семи часам вечера, чтобы наблюдать в телескопы на Луну и Марс. Такие встречи проводятся при обсерваториях, научных и образовательных учреждениях. В Орле же они проходит регулярно уже несколько лет, и организуются два раза в год обычно в апреле и октябре.
Василий Митяев, профессор теоретической экспериментальной физики ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы такую акцию проводим для всех желающих - вот люди возле остановки, вот кто-то проходит мимо, пожалуйста, подходите и смотрите. То есть, цель наша - пропаганда астрономических знаний, и ведь мало кто в телескоп видел, например, Луну». 
Звезды и планеты в объективе телескопа – все это можно было увидеть на безоблачном небе. Многие даже сделали фотографии на свои смартфоны. Луна в телескопе занимает всю видимую область, и на ее поверхности отчетливо видны кратеры.

Родоначальником тротуарной астрономии считается астроном-любитель Джон Добсон, который вместе с двумя своими учениками организовал в 1968 году в Сан-Франциско Ассоциацию тротуарных астрономов. В настоящее время в Ассоциацию входят множество отделений по всему миру, в том числе и в России.




Всеволод Трифонов
20 октября 2018 года

 


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