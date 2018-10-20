Новости версия для печати В регионе завершился 3-й этап межрегиональной «Вахты Памяти» Поисковики из Курской, Рязанской, Воронежской, Московской и Курганской областей, и, конечно же, орловцы обнаружили и подняли останки 332 бойцов Красной армии. В этот раз волонтёрам помогли и газовики.



Октябрь 1941 года. Враг на Мценской земле. Наши войска здесь сдерживали немцев две недели, не давая уйти на Москву. Эти 14 дней позволили укрепить Тулу, Серпухов и столицу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Именно под Орлом и Мценском осенью 41-го года начиналась героическая оборона Москвы. Здесь родилась героическая советская танковая гвардия. Летом 43 года развернулись ожесточенные бои, в результате которых 20 июля и был освобожден город Мценск – предвестник освобождения Орла и всей Орловской области». В центре Мценска огонь фашистов Красная армия отбивала 10 октября 1941 года. Останки были найдены в июле 2018-го газовиками. Проводили земляные работы, а столкнулись с историей. К раскопкам подключились поисковики.

Сергей Щербатый, председатель военно-исторического клуба «Батальон»: «Мы нашли ложку, подписную. Там в двух местах инициалы «П.Е.Н», и гравировка: год рождения - 1912. Антропологическое обследование останков тоже позволяет установить возраст – порядка 30 лет». Пока неизвестно: был ли он танкистом или пехотинцем. Поисковики отрабатывают списки всех частей, которые входили в 1-й гвардейский стрелковый корпус, они надеются установить имя героя и найти его родственников.



Церемония перезахоронения останков неизвестного солдата состоялось в Мценске 17 октября на территории городского сквера «Вечный огонь». В последний путь героя проводили по православной традиции и под залпы оружейного салюта. И, возможно, скоро на памятной стене у Вечного огня на одно имя станет больше.









Надежда Невматулина

20 октября 2018 года







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