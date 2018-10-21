Новости версия для печати Молебен перед началом доброго дела Сегодня состоится богослужение в микрорайоне Зареченском на месте строительства храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



Участок земли уже передан орловской епархии и по благословению митрополита Орловского и Болховского в скором времени в районе начнется строительство церкви. Желающих присоединиться к доброму делу ждут 21 октября в 13:00 на пересечении улиц Емлютина и Зеленина в районе дома номер 8.

Протоиерей Георгий Зейкан, настоятель прихода храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: «Изначально там будет поставлен временный храм, для ведения служб. Возводить его мы начнем в ближайшее время. Что касается капитального, это как Бог даст, я думаю, найдутся люди, которые захотят принять в этом участие».





Мария Семак

21 октября 2018 года







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