Новости версия для печати На шаг ближе к Чемпионату мира - благодаря победе в Чехии Арсен Меграбян завоевал серебряную медаль на масштабном международном турнире. Эти соревнования – отбор на зачисление в состав национальной сборной России по каратэ. Теперь наш спортсмен имеет все шансы поехать в Мадрид, где в числе сильнейших каратистов страны будет защищать честь России. Претендует на это право и еще один воспитанник «Орел-Карат».



Десятки стран - и каждая выставляет своего сильнейшего бойца. Если составлять карту побед, то за нашим каратистом право отметить флажком Чехию, Польшу и Финляндию. В трех боях – уверенная победа. И лишь в четвертом Арсен уступил своему соотечественнику, сотоварищу по сборной, спортсмену из Сочи. Но «серебро» – завоевал.

Победа в Чехии – пропуск на Чемпионат мира, куда отправится национальная сборная России.

Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Данная медаль шансы Арсена однозначно улучшает, повышает, и, я думаю, что если тренеры решат, что Динесенко лучше, Динесенко будет выступать в личном зачете, а Арсен будет выступать в команде, где также надо проявлять все свои лучшие качества». Попасть в состав команды России по каратэ – дело сложное. Статус олимпийского вида спорта повышает критерии отбора. Да и конкуренция по числу претендентов исчисляется сотнями. Наших спортсменов в национальной сборной – двое. Арсен Меграбян и Глеб Рябов. 21 октября они отправятся на финальные сборы в Кисловодск. А следующий этап – уже Чемпионат мира. В ноябре в Мадриде.









Мария Семак

21 октября 2018 года







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