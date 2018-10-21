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В Орле состоялась презентация книги Елены Чижминой «Онкоклетки, добро пожаловать!»

Презентация книги состоялась в рамках международной научно-практической конференции, участники которой пытаются разобраться, как победить онкологию, делая упор на комплексную реабилитацию.

Несколько лет назад в орловском театре «Русский стиль» была поставлена документальная драма «Жизнь после». В основу спектакля легла автобиографическая история, описанная в книге Елены Чижминой «Я победила рак». И вот спустя десять лет написана еще одна книга - «Онкоклетки, добро пожаловать!». Это – книга-исследование, в которой говорится о причинах онкологии, аутоимунных и других болезнях цивилизации.
Елена Чижмина, автор книги «Онкоклетки, добро пожаловать!»: «Чем лучше мы понимаем, как мы управляемся, принципы внешнего и внутреннего управления, тем эффективнее мы можем решить проблемы, которые нам кажутся тупиковыми. Например, неизлечимые болезни». 
Презентация книги прошла в театре. В зрительном зале собрались участники международной научно-практической конференции «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации». За полтора часа они увидели жизнь, которая в реальности длилась 30 лет, актеры со сцены в своих монологах рассказали о медицинском диагнозе и желании жить.
Ирина Ильина, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института ОГУ им. Тургенева: «Учитывая то, что автор книги не медик, она подходит к решению проблемы, с которой она сражалась, уже синтезируя все знания, которые получила, опираясь на опыт людей самых разнообразных специальностей, людей, работающих в самых разнообразных сферах нашей жизни. И то, что получилось - весьма неординарно».
Александр Котов, главный врач студенческой поликлиники ОГУ им. Тургенева: «Преодоление проблем путем внутреннего мотивирования - ни внешнего, то есть в плане помощи, а внутреннего, внутренней мотивации - сам больной мобилизует силы и преодолевает данную проблему. И это действительно работает».



Анна Вайсергисер
21 октября 2018 года

 


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