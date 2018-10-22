Новости версия для печати Сегодня в регионе пройдет профилактическая акция «Культура на дорогах!» Стратегию безопасности на областных дорогах обсудят за круглым столом представители власти, сотрудники Госавтоинспекции и специалисты других ведомств.



Эксперты коснутся таких тем, как профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, мошенничество с ОСАГО, оснащение дорог и пешеходных переходов, наличие светофоров. Согласно статистике за прошедшие девять месяцев этого года было зафиксировано 590 ДТП и основная задача сегодняшней встречи – разработать максимально эффективную схему действия для снижения количества аварий.





Мария Семак

22 октября 2018 года







На главную страницу





