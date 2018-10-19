Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Контрольная» прогулка. Андрей Клычков сегодня заглянул в Парки Орла. Не из праздного интереса.



- 120 лет там обучают одной из самых благородных профессий.



- Под контролем прокуратуры. В этом году в сфере ЖКХ выявлено 800 нарушений.



- Сошедшие с «тургеневских» страниц. «Тургеневскую девушку» выбирают в Орле.



- Небо стало ближе. Орловцам предложили рассмотреть Луну.



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Вести-Орёл

19 октября 2018 года







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