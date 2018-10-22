Андрей Клычков посетил Детский парк

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понедельник
22.10.2018
12:06:55
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Андрей Клычков посетил Детский паркПрогулка – не из праздного любопытства. В парке тестировали работу нового фонтана.
Это так называемый «сухой» фонтан. Сама чаша спрятана под специальной решеткой, по которой можно ходить. В фонтане четыре контура - пенная струя, шесть двухуровневых форсунок в виде цветка, далее водные арки и еще один ряд форсунок. По периметру установлено сенсорное управление. Фонтан световой и динамический. Под самим фонтаном – блок управления. Насосы, системы очистки воды, пульт управления музыкой и светом - всё автоматизировано.
Подрядчик – орловский. С работой справился чуть больше чем за месяц.
Андрей Клычков положительно оценил работы на объекте. Глава региона рекомендовал городским властям решить вопрос по сохранению фонтана в зимнее время. В частности, уберечь объект от вандалов.
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