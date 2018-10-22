Новости версия для печати Андрей Клычков посетил Детский парк Прогулка – не из праздного любопытства. В парке тестировали работу нового фонтана.



Это так называемый «сухой» фонтан. Сама чаша спрятана под специальной решеткой, по которой можно ходить. В фонтане четыре контура - пенная струя, шесть двухуровневых форсунок в виде цветка, далее водные арки и еще один ряд форсунок. По периметру установлено сенсорное управление. Фонтан световой и динамический. Под самим фонтаном – блок управления. Насосы, системы очистки воды, пульт управления музыкой и светом - всё автоматизировано.



Подрядчик – орловский. С работой справился чуть больше чем за месяц.



Андрей Клычков положительно оценил работы на объекте. Глава региона рекомендовал городским властям решить вопрос по сохранению фонтана в зимнее время. В частности, уберечь объект от вандалов.





Надежда Невматулина

22 октября 2018 года







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