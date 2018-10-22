Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП Из них три ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



20 октября в 11:45 водитель автомобиля «Шкода-Октавия» следовал по ул. Гайдара и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Гайдара-Раздольная не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха», который следовал по ул. Раздольной, являющейся главной. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, скорой помощью доставлен в ООКБ, госпитализирован.



20 октября в 13:25 водитель автомобиля «Хендай» двигался по автодороге М-2 «Крым» и на 317 километре дороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством «Лада-Гранта», которое выезжало на перекресток с примыкающей второстепенной дороги со стороны Мценска. В результате ДТП водитель т/с «Лада-Гранта» получил телесные повреждения и был доставлен в Мценскую ЦРБ.



21 октября в поселке Хотынец в 00:30 несовершеннолетний водитель скутера «Стингер» двигался по ул. Пушкина и на перекрестке допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-31105». В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте.





Орловское Информбюро

22 октября 2018 года







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