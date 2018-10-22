Новости версия для печати В Орловской области за минувшие выходные произошло два ДТП с мототранспортом Одно из них привело к трагическому исходу.



Первое ДТП с участием двухколесной машины случилось в субботу около полудня на пересечении улиц Раздольной и Гайдара. Дорогу там не поделили японский мотоцикл и чешская легковушка.



Из беседы с автомобилистом удалось выяснить: мотоцикл двигался по главной дороге, а «Шкода» выезжала с прилегающей территории.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог – Раздольная-Гайдара – не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован». Еще более тяжкие последствия имело ДТП в Хотынецком районе, которое случилось воскресной ночью. В райцентре дорогу не поделили подросток за рулем мопеда и начинающий водитель, управлявший «Волгой».

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «21 октября в половине первого ночи водитель 2003 года рождения управлял скутером, двигался по улице Ленина поселка Хотынец. В районе дома № 27 допустил столкновение с автомобилем «Газ». В результате ДТП водитель скутера погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Ведется административное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела». В последние годы, отмечают в ГИБДД, двухколесные аварии все чаще происходят далеко за рамками мотосезона. Так, например, в прошлом году последнее смертельное ДТП с участием мотоциклиста было зафиксировано уже в середине декабря.





Иван Суверин

22 октября 2018 года







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