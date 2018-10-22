Новости версия для печати В Детском парке Орла запустили новый фонтан Пока, правда, идёт пуско-наладка, но юные посетители парка уже успели оценить подарок. Подрядчик – орловский, он уже знаком жителям по работам в сквере «Юность». Сейчас он ведет работы и в Городском парке. Оценить темпы и качество работ - в парки Орла отправился глава региона.



Музыкальный и свето-динамический – таков новый фонтан в Детском парке. Четыре контура струй. А ещё возможность бегать прямо под водными арками. И такой «сухой» фонтан по нраву и детям, и родителям.



А ещё теперь в Детском парке можно почувствовать себя «повелителем воды». Главе региона показали специальные сенсорные плитки. Они установлены по периметру и позволяют регулировать высоту струй. Под чашей фонтана (она скрыта от глаз), - блок управления. Насосы, системы очистки воды, возможность регулировать музыку и подсветку.

Михаил Маркин, подрядчик: «Сам фонтан управляется автоматически. Здесь задаются параметры и частоты, как он должен работать: динамика, статика. Но без обслуживания с интервалом один раз в два-три дня невозможно: должны приезжать специалисты, чтобы его обслуживать. По-другому он работать не будет». Пока идёт пуско-наладка. Официально же фонтан заработает следующей весной. Подрядчик – орловский. С работой справился чуть больше, чем за месяц. Осталось благоустройство.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это современное технологическое сооружение. Я думаю, это начало развития дополнительных идей по Детскому парку. Хорошее начало, которое дальше нужно реализовывать». Сейчас власти думают над тем, как сохранить фонтан зимой. И планируют закупить специальный саркофаг. У подрядчика тоже есть пожелание к жителям Орла.

Михаил Маркин, подрядчик: «Хотелось бы, чтобы меньше было вандализма, и относиться к этому трепетно и бережно, чтобы сохранять». Большой ремонт пришёл и в Городской парк. Здесь обновят входную группу, фонтан и площадку перед ним.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тот фонтан, который сегодня в работе, по сути, он будет очень похож на предыдущий фонтан. Мы выполняем пожелание градозащитников, которое они высказали. По контракту срок сдачи – 30 ноября. Это лишь один из этапов большой работы. Власти планируют полностью преобразить Городской парк Орла.





Надежда Невматулина

22 октября 2018 года







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