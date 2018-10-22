Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
22.10.2018
23:22:34
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Тургенев. Live
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Детском парке Орла запустили новый фонтан

Пока, правда, идёт пуско-наладка, но юные посетители парка уже успели оценить подарок. Подрядчик – орловский, он уже знаком жителям по работам в сквере «Юность». Сейчас он ведет работы и в Городском парке. Оценить темпы и качество работ - в парки Орла отправился глава региона.

Музыкальный и свето-динамический – таков новый фонтан в Детском парке. Четыре контура струй. А ещё возможность бегать прямо под водными арками. И такой «сухой» фонтан по нраву и детям, и родителям.

А ещё теперь в Детском парке можно почувствовать себя «повелителем воды». Главе региона показали специальные сенсорные плитки. Они установлены по периметру и позволяют регулировать высоту струй. Под чашей фонтана (она скрыта от глаз), - блок управления. Насосы, системы очистки воды, возможность регулировать музыку и подсветку.
Михаил Маркин, подрядчик: «Сам фонтан управляется автоматически. Здесь задаются параметры и частоты, как он должен работать: динамика, статика. Но без обслуживания с интервалом один раз в два-три дня невозможно: должны приезжать специалисты, чтобы его обслуживать. По-другому он работать не будет».
Пока идёт пуско-наладка. Официально же фонтан заработает следующей весной. Подрядчик – орловский. С работой справился чуть больше, чем за месяц. Осталось благоустройство.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это современное технологическое сооружение. Я думаю, это начало развития дополнительных идей по Детскому парку. Хорошее начало, которое дальше нужно реализовывать». 
Сейчас власти думают над тем, как сохранить фонтан зимой. И планируют закупить специальный саркофаг. У подрядчика тоже есть пожелание к жителям Орла.
Михаил Маркин, подрядчик: «Хотелось бы, чтобы меньше было вандализма, и относиться к этому трепетно и бережно, чтобы сохранять».
Большой ремонт пришёл и в Городской парк. Здесь обновят входную группу, фонтан и площадку перед ним.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тот фонтан, который сегодня в работе, по сути, он будет очень похож на предыдущий фонтан. Мы выполняем пожелание градозащитников, которое они высказали. 
По контракту срок сдачи – 30 ноября. Это лишь один из этапов большой работы. Власти планируют полностью преобразить Городской парк Орла.


Надежда Невматулина
22 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта