Новости версия для печати В Орловской области дома-долгострои находятся на особом контроле у правоохранителей и местной власти Проблема нарушений в сфере долевого строительства остается актуальной. В региональной прокуратуре подвели промежуточные итоги года.



За прошлый и этот годы было завершено строительство двух «проблемных домов» по улицам Грузовой и Панчука. Восстановлены права 160 человек.



В ходе прокурорских проверок вскрыты факты незаконного использования средств дольщиков, несоблюдения застройщиками сроков строительства. Подобные нарушения выявлены в Ливнах, в Орле на улице Раздольной и на Панчука в доме № 83. Все дома-долгострои на особом контроле правоохранителей и местной власти.





Татьяна Напольских

22 октября 2018 года







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