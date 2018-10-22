Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Мотосезон – закрыт, но список пострадавших и погибших – продолжает пополняться.



- Что им стоит дом построить – выясняет прокуратура. В надзорном ведомстве подвели промежуточные итоги года.



- Мяч – точно в ворота развития детского спорта. В Орле открыли очередную спортивную площадку.



- «Живи, лес!» Через десять лет в селе Сеножатное будет дубовая роща.



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Вести-Орёл

22 октября 2018 года







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