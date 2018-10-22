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73 % орловских выпускников поступили в высшие учебные заведения на бюджетной основе

Сегодня на еженедельном аппаратном совещание регионального правительства отчитались о проведении Государственной итоговой аттестации.

Так, Единый Государственный экзамен в этом году успешно сдали три тысячи орловских выпускников.

Ученица лицея № 40 вошла в десятку лучших по России, набрав 300 баллов. Профильный уровень по русскому языку прошли абсолютно все. А вот по математике были те, кто не справился, но их число меньше, в сравнении с прошлым годом.

Значительно снизилось число поданных апелляций. На отлично себя зарекомендовала система пробных экзаменов, в этом году ее сохранят.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наши школьники показали достаточно высокие результаты по многим предметам, без аттестатов остались лишь единицы. Вырос средний балл по ЕГЭ. 32 ученика получили стобалльные результаты. В итоге из общего числа выпускников, поступивших в вузы, 73% поступили на бюджетные места, и каждый седьмой получил медаль».
Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «Мы принимаем участие во всех федеральных апробациях, и региональная апробация на территории области есть, во-первых, это русский язык, во-вторых, это математика. Обязателен экзамен по выбору. Уже с ноября будут первые репетиционные экзамены. В этом году мы введем новшество - мы будем проводить репетиционные экзамены для восьмиклассников, чтобы подготовить их к сдаче английского языка, который планируется в ближайшем будущем, и для десятиклассников мы делаем экзамен по истории Российской Федерации».
Подготовка к сдаче ЕГЭ стартовала уже во всех школах. Всю процедуру проведения можно увидеть на сайте регионального Центра оценки качества образования. Там же можно задать интересующие вопросы.


Анна Вайсергисер
22 октября 2018 года

 


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