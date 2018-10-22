Новости версия для печати Спасатели на воде готовы к работе в зимний период Смотр техники и оборудования, готовность личного состава проверялись на центральной спасательной станции Орла.



Центр Госинспекции по маломерным судам МЧС России готов к работе на холодной воде.



Актуальные задачи осенне-зимнего периода изрядно осложняются продолжительными дождями, низкой температурой воздуха и воды, снегопадами и льдом на водоёмах. Поэтому к работе экипажа начинают готовиться заранее - плавсредства должны быть исправны, укомплектованы спасательным оборудованием и сигнальными средствами. Личный состав сдавал зачеты по знанию правил техники безопасности, актуальных в холода.

Елена Переверзева, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Проведён смотр судов, проверена готовность их к плаванию в осенне-зимний период, проверена укомплектованность судов спасательным имуществом, навигационным оборудованием». Комиссия подтвердила готовность водных спасателей к работе.





Антон Киселёв

22 октября 2018 года







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