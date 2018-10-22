Спасатели на воде готовы к работе в зимний период

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Спасатели на воде готовы к работе в зимний периодСмотр техники и оборудования, готовность личного состава проверялись на центральной спасательной станции Орла.
Центр Госинспекции по маломерным судам МЧС России готов к работе на холодной воде.
Актуальные задачи осенне-зимнего периода изрядно осложняются продолжительными дождями, низкой температурой воздуха и воды, снегопадами и льдом на водоёмах. Поэтому к работе экипажа начинают готовиться заранее - плавсредства должны быть исправны, укомплектованы спасательным оборудованием и сигнальными средствами. Личный состав сдавал зачеты по знанию правил техники безопасности, актуальных в холода.
Комиссия подтвердила готовность водных спасателей к работе.
Елена Переверзева, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Проведён смотр судов, проверена готовность их к плаванию в осенне-зимний период, проверена укомплектованность судов спасательным имуществом, навигационным оборудованием».