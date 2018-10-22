Новости версия для печати В орловской библиотеке им. Бунина вспоминали историю ВЛКСМ Там прошло заседание историко-патриотического клуба «Ветеран».



Многие члены клуба – почетные граждане города и области. Это экс-руководители промышленных предприятий и строительных организаций, социальной и культурной сферы региона. Не из книг, а из жизни они знают всё о комсомоле. На годы их молодости выпали ударные комсомольские стройки, покорение целины, строительство БАМа.

Владимир Хахичев, почётный гражданин Орловской области : «Комсомол для меня – пора становления, овладения профессиями, школа мужества и умение работать с людьми». Сотрудники «бунинки» подготовили к вековому юбилею всесоюзного движения выставку литературы. Отдельное место – для истории орловской комсомольской организации. Также на встрече ветеранов движения наградили почетным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу»





Надежда Невматулина

22 октября 2018 года







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