В орловской библиотеке им. Бунина вспоминали историю ВЛКСМ

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понедельник
22.10.2018
23:22:13
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В орловской библиотеке им. Бунина вспоминали историю ВЛКСМТам прошло заседание историко-патриотического клуба «Ветеран».
Многие члены клуба – почетные граждане города и области. Это экс-руководители промышленных предприятий и строительных организаций, социальной и культурной сферы региона. Не из книг, а из жизни они знают всё о комсомоле. На годы их молодости выпали ударные комсомольские стройки, покорение целины, строительство БАМа.
Сотрудники «бунинки» подготовили к вековому юбилею всесоюзного движения выставку литературы. Отдельное место – для истории орловской комсомольской организации. Также на встрече ветеранов движения наградили почетным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу»
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