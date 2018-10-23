Новости версия для печати В Орле на восьми маршрутах за проезд можно рассчитаться картой 51 автобус оборудовали необходимой техникой и теперь за проезд в них можно расплатиться при помощи банковской карты.



Воспользоваться бесконтактной банковской картой можно на следующих маршрутах:

• №1 «Станция Лужки — ул. Часовая» (4 автобуса);

• №16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» (14 автобусов);

• №19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» (12 автобусов);

• №24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (5 автобусов);

• №25 «ул. Ливенская — школа №50» (10 автобусов);

• №39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе» (1 автобус);

• №59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» (4 автобуса);

• №71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино» (1 автобус).



Стоимость билета по-прежнему 17 рублей.



В планах оснастить необходимой аппаратурой еще 21 автобус, сообщает сайт орловской мэрии.





Мария Семак

23 октября 2018 года







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