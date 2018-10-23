В Орле на восьми маршрутах за проезд можно рассчитаться картой

|
вторник
23.10.2018
8:33:17
|
|
В Орле на восьми маршрутах за проезд можно рассчитаться картой51 автобус оборудовали необходимой техникой и теперь за проезд в них можно расплатиться при помощи банковской карты.
Воспользоваться бесконтактной банковской картой можно на следующих маршрутах:
• №1 «Станция Лужки — ул. Часовая» (4 автобуса);
• №16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» (14 автобусов);
• №19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов» (12 автобусов);
• №24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (5 автобусов);
• №25 «ул. Ливенская — школа №50» (10 автобусов);
• №39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе» (1 автобус);
• №59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» (4 автобуса);
• №71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино» (1 автобус).
Стоимость билета по-прежнему 17 рублей.
В планах оснастить необходимой аппаратурой еще 21 автобус, сообщает сайт орловской мэрии.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта