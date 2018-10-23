Сегодня в мэрии Орла обсудят изменения правил благоустройства

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вторник
23.10.2018
16:22:20
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Сегодня в мэрии Орла обсудят изменения правил благоустройстваПредусматривается ответственность владельцев торговых объектов, автостоянок, заправок, промышленных зданий за чистоту прилегающих территорий.
Для каждой категории указан свой размер участка, к примеру, хозяевам магазина нужно будет приводить в порядок территорию размером в 10 метров. Нужно будет убирать листву, наледь, косить траву, очищать канавы, содержать в порядке скамейки, газонные ограждения и т. д.
Если изменения примут, то их несоблюдение станет поводом для мер административного воздействия. Так, частным лицам грозит штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, должностным — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, юридическим — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Касаются нововведения также жителей многоэтажных и частных домов.
Общественные слушания состоялись в каждом районе областного центра, а расширенное заседание с участием жителей назначено на 23 октября в большом зале администрации города Орла в 16 часов.
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