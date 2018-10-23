Новости версия для печати Стартовал прием заявок на конкурс «Молодые лица города Орла-2018» До 3 декабря в администрации города Орла будут принимать заявки

для участия в городском конкурсе. Имена победителей в 14 номинациях озвучат 19 декабря.



Как сообщает сайт городской администрации, в ежегодном конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства на территории Орла.



Конкурс проводится по следующим номинациям: «Мастер настроения», «Сыны Отечества», «Ласковый дом», «Сила духа», «Свет знаний», «Служители Гиппократа», «Мастер пера», «Альма матер», «Доброе сердце», «Хранители времени», «Олимпийская надежда», «На пути к Олимпу», «Гордость орловского спорта», «Спортивное совершенство».



Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 19 декабря. Победителям конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо города — 2018» в каждой номинации, вручаются грамоты администрации города Орла и материальное поощрение.



Документы принимаются до 3 декабря (включительно) по адресу: ул. Ленина, д. 15, кабинет 11.



Подробная информация об условиях участия доступна в постановлении администрации города Орла от 15.10.2018 г. №4543 «О проведении городского конкурса «Молодые лица города — 2018».



Телефоны для справок: 8 (4862) 76-34-53, 8 (920) 285-57-71, 8 (961) 624-46-16, 8 (920) 289-89-36.





Орловское Информбюро

23 октября 2018 года







На главную страницу





