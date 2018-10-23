Новости версия для печати Какие звезды в этом году образуют «Созвездие Орла»? Сегодня на пресс-конференции в институте культуры будут обсуждать программу международного фестиваля современного искусства, который начнется в предстоящую пятницу.



В 11-й раз в нашем городе соберётся талантливая молодежь не только со всей России, но и участники из других стран. Актеры и певцы, хореографы и фотографы, дизайнеры и режиссеры, музыканты и представители других творческих профессий будут обмениваться опытом и идеями. Пройдут мастер-классы, показы, выступления и презентации. В завершении фестиваля самые талантливые и интересные получат награды.





Мария Семак

23 октября 2018 года







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