Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



22 октября в 14:20 на территории садоводства «Березка» водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-21214», совершил наезд на пешехода с последующим наездом на забор. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.



22 октября в 15 часов водитель, управляя автомобилем «Шкода-Октавиа», двигался по улице Игнатова. В районе дома № 2 не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Форд-Транзит», который двигался по улице Игнатова, с последующим наездом автомобиля «Форд Транзит» на препятствие (металлическое ограждение), с последующим наездом на стоящий автомобиль «Шевроле-Круз». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу им. Семашко.



Орловское информбюро





Орловское Информбюро

23 октября 2018 года







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