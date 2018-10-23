Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Завод скорее жив. На площадях «Дормаша» будет запущено новое производство. Многие заводчане получат возможность вновь вернуться в цеха.



- Прививка от гриппа. В регион поступила партия взрослой вакцины.



- Быть культурным на дорогах – приучают с детства. В регионе стартовала социальная Всероссийская кампания «Культура на дорогах».



- «Отцы и дети» – современный взгляд. Мы продолжаем наш проект, посвященный 200-летию Иван Сергеевича Тургенева.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

23 октября 2018 года







На главную страницу





