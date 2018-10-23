В Орловскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослых

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вторник
23.10.2018
16:22:16
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В Орловскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослыхВсего - 148,4 тысяч доз.
На сегодняшний день за счет федеральных средств область получила стопроцентный заказ. Это 337,5 тысяч доз «Совигриппа». Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, эта вакцина содержит антигены трех штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозу, будут циркуляции в предстоящем эпидсезоне. Стоит отметить, прививка не защитит на сто процентов от болезни, но поможет легче перенести её и не даст развиться осложнениям.
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