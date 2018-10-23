Новости версия для печати «Дормаш» будет жить и работать Немного под другим именем. Уже объявлены сроки открытия модернизированного завода.



В марте будущего года новые цеха завода начнут работать. Частично возьмут похожие направления, которые были на производстве. Из главных целей - развитие строительства дорожной техники и выпуск новых телескопических погрузчиков, которые на данный момент не производятся на территории России.

Вадим Максимов, заместитель директора «ДорАгроМаш»: «Благополучно проект был продвинут, то есть, сдвинут с мертвой точки. Прошли торги, мы были единственными участниками. Мы выкупили цех № 5, он составляет одну четвертую завода «Дормаш». Этот проект не сдвинулся бы с мертвой точки без участия правительства Орловской области в лице губернатора». Для реализации проекта рассматривались территории двух заводов города - СПЗ и «Дормаш», второй подошел лучше.

Геннадий Парахин, и.о. руководителя Департамента промышленности и торговли области: «Очень важно было наличие специальной грузоподъемной техники на территории цеха и соответствующая высота потолков. На заводе «Дормаш» индустриальный парк для машиностроительного предприятия – идеальный». Предприятие «ДорАгроМаШ» работает на рынке с 2011 года, оно производит аналоги зарубежной почвообрабатывающей техники. Теперь руководство нового завода намерено вернуть места всем, кто раньше работал на «Дормаше».





Всеволод Трифонов

23 октября 2018 года







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