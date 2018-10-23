Новости версия для печати Сегодня Орел встретил кубинскую делегацию Сегодня гости посещают заводы. Ведется разговор о сотрудничестве.



В Орловской области создан территориальный инновационный кластер информационных технологий. В настоящее время резидентами кластера являются 35 региональных компаний.



Перспективное направление сотрудничества – организация взаимодействия представителей IT индустрии региона с заинтересованными партнерами из Республики Куба.



В сфере здравоохранения рассматривается возможность сотрудничества с кубинской стороной по лечению сердечнососудистых, онкологических и неврологических заболеваний. Кубинская сторона заинтересована во взаимодействии по поставкам лекарственных препаратов в Орловскую область, обмене опытом работы, специалистами и технологиями.



Обсуждается сотрудничество в агропромышленной сфере. Орловская область занимает лидирующие места в Центральном Федеральном округе по сбору гречихи, зерна, сои и сахарной свеклы.





Татьяна Напольских

23 октября 2018 года







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