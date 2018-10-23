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26 октября в Орле начнет свою работу XX фестиваль «Созвездие Орла»

Это один из крупнейших творческих фестивалей в России. Сегодня в институте культуры, который является его бессменным организатором, состоялась пресс-конференция для СМИ и тех, кто примет в нем участие.

С приветственным словом выступил президент фестиваля и ректор института культуры Николай Паршиков.

В этом году в программе примут участие более десяти стран, в их числе Индия, Монголия, Беларусь и другие. На творческий форум съедутся 1700 участников. Возраст артистов от 6 до 25 лет, уже определены номинации, в которых они будут выступать. В жюри - ведущие специалисты России и зарубежья. Председатель жюри фестиваля - заслуженный артист России Павел Легкобит.
Павел Легкобит, председатель жюри фестиваля «Созвездие Орла»: «Фестиваль выявляет новые течения, новые направления в искусстве, и оказывается, что мы не только можем организовать и увидеть, но и представить свое искусство, свое мастерство нашего региона, наших студентов».
26 октября начинается конкурсная программа. Также пройдут мастер-классы и встречи руководителей коллективов. Награждение и гала-концерт состоятся в воскресенье, 28 октября.


Эва Стасюлевич
23 октября 2018 года

 


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