Новости версия для печати Владельцы оружия – на контроле После керченской трагедии в центре лицензионно-разрешительной работы орловского управления Росгвардии усилили контроль за владельцами оружия.



Всего в регионе зарегистрировано свыше 29-ти тысяч обладателей нарезных и гладких стволов. Только в этом году в отдел лицензионно-разрешительной работы поступило более девяти тысяч заявлений по вопросам оборота гражданского и служебного оружия. В ходе проверок гвардейцы вскрыли немало нарушений.

Сергей Подчерняев, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Орловской области: «Было составлено более 850 протоколов об административных правонарушениях. Как правило, нарушаются условия хранения, документы для продления лицензий и разрешений предоставляются несвоевременно. В настоящее время на портале юридических документов имеется ряд проектов, которые предусматривают ужесточение мер, применяемых к владельцам оружия. При утверждении предполагаемых проектов контроль за оборотом оружия ужесточится, и, надеюсь, тех случаев, трагедий, которые произошли, в том числе в Керчи, не будет уже происходить». В Росгвардии напомнили, что поводом для изъятия оружия у владельца может стать не только грубое нарушение, но и изменение состояния здоровья по линии психиатрии и наркологии.





Иван Суверин

23 октября 2018 года







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