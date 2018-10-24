Новости версия для печати Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами контролирующих функций при реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина в городе Орле Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).



В настоящее время следователи допрашивают лиц, которые осуществляли контролирующие функции при реконструкции стадиона. Произведены осмотры, изъята необходимая документация, в том числе и акты приемки законченного строительством объекта, назначена строительно-техническая экспертиза, проводятся и другие следственные действия, сообщает сайт регионального Следственного комитета.



Предварительное следствие по данному уголовному делу осуществляется отделом по расследованию особо важных дел и находится на контроле руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.



Доследственная проверка была инициирована Следственным комитетом после появления в СМИ информации, где говорилось о нарушениях при реконструкции орловского стадиона им. В.И. Ленина.





Орловское Информбюро

23 октября 2018 года







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