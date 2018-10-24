Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По реконструкции стадиона Ленина возбуждено уголовное дело.



- «Не расстанусь с комсомолом!». Секрет молодости от аксакалов комсомольского движения.



- С Острова свободы на орловские просторы. В регионе сегодня встречали делегацию Кубы.



- Века идут, проблемы те же. «Отцы и дети» не теряют актуальности.



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Вести-Орёл

23 октября 2018 года







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