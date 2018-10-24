Новости версия для печати Сегодня на публичных слушаниях обсудят бюджет Орловской области на предстоящие три года В списке расходов – здравоохранение, спорт, социально-культурная сфера, образование, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и еще немало пунктов.



К примеру, на детскую оздоровительную компания в следующем году планируют потратить почти 59 млн. рублей, на обеспечение детей-сирот жильем – свыше 256 миллионов рублей. Суммы указаны по каждому конкретному пункту расходов, как и по статьям доходов. Сегодня финансовый документ обсудят и после вынесут на утверждение на сессию Облсовета, которая состоится уже в это пятницу, 26 октября.





Мария Семак

24 октября 2018 года







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