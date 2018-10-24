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среда
24.10.2018
12:16:39
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Количество профильных классов в орловских школах в этом учебном году увеличилось на 7%Об этом сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова на аппаратном совещании.
По итогам Государственной итоговой аттестации уровень подготовки выпускников девятых классов в регионе повысился по девяти учебным предметам: русскому и немецкому языкам, литературе, биологии, истории, физике, химии, информатике и обществознанию. Увеличился процент девятиклассников, получивших оценку «5» по всем сдаваемым учебным предметам (с 17 % в 2017 году до 19% в 2018 году).
По результатам экзаменационной кампании 2018 года 48% выпускников девятых классов продолжили обучение в 10-м классе, 49 % стали студентами профессиональных образовательных организаций Орловской области, 3% обучается в профессиональных образовательных организациях других регионов, сообщает информационный портал Орловской области.
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