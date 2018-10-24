За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП

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среда
24.10.2018
12:16:32
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.
23 октября в 16:50 водитель, управляя транспортным средством «МАН» с полуприцепом «Шмитц», следовал по автодороге Орел-Брянск и в районе шестого километра не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «БМВ Х5», который следовал впереди в попутном направлении и с последующим столкновением автомобиля «Исузу» с транспортным средством МАН, который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ» получил телесные повреждения, госпитализирован.
23октября в 20:15 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-1111», следовал по ул. Маяковского и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Маяковского-Розы Люксембург не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ», который следовал по ул. Розы Люксембург. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
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