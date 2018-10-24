Новости версия для печати В Орле на Тургеневском мосту произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей ДТП произошло минувшим вечером в час-пик.



Авария полностью блокировала одну из полос движения. Такие ДТП в просторечье называются «паровозик» и чаще всего бывают связаны с торможением переднего автомобиля и несоблюдением дистанции всеми последующими. Однако на этот раз картина происшествия была иной. Впереди «паровозика» оказался «Деу Матиз». По словам девушки-водителя, управлявшей малолитражкой, столкновение произошло у автомобилей, двигавшихся позади нее – столкнувшиеся автомобили просто догнали «Деу».



Никто из участников аварии не пострадал, ДТП обошлось механическими повреждениями автомобилей. Дать оценку действиям участников аварии в ходе административного дознания предстоит сотрудникам ГИБДД.





Иван Суверин

24 октября 2018 года







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