Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Красный уровень» дорожной ситуации. Накануне Орел вновь встал в большую пробку.



- Ответственность за мусор будут нести все? В Орле обсудили изменения в правила благоустройства.



- Добро пожаловаться и разобраться. Судебные приставы проведут день приема.



- Дорогами юности – дорогами войны. Ветеран из Узбекистана приехал в город, который освобождал в 1943 году.



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Вести-Орёл

24 октября 2018 года







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