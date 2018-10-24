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среда
24.10.2018
18:44:23
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- «Красный уровень» дорожной ситуации. Накануне Орел вновь встал в большую пробку.
- Ответственность за мусор будут нести все? В Орле обсудили изменения в правила благоустройства.
- Добро пожаловаться и разобраться. Судебные приставы проведут день приема.
- Дорогами юности – дорогами войны. Ветеран из Узбекистана приехал в город, который освобождал в 1943 году.
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