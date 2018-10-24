Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день борьбы с полиомиелитом Основная цель – обратить внимание общества на проблему и необходимость проведения профилактики.



В нашей области против полиомиелита привиты более 97% детей до 12 лет, и 99% - 14-летних подростков. За 9 месяцев этого года в рамках Национального календаря вакцинировано 5 175 детей.



Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, приводящее к тяжелейшим последствиям.





Татьяна Напольских

24 октября 2018 года







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